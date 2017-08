​Il bilancio ufficiale dei morti è di 312 persone Alluvione in Sierra Leone, seimila persone senza casa Moltissime famiglie sono state travolte dall'acqua e dal fango mentre stavano ancora dormendo e centinaia di persone potrebbero essere sepolte sotto le macerie





Condividi

Sono almeno seimila le persone rimaste senza casa a Freetown, nel quartiere della capitale della Sierra Leone spazzato via dal crollo della collina che domina la città per una violentissima alluvione. Lo riporta la Bbc.Il bilancio ufficiale dei morti è di 312 persone, "ma potrebbe diventare molto più alto", ha detto il vice presidente del paese Victor Foh.Moltissime famiglie, secondo le prime ricostruzioni, sono state travolte dall'acqua e dal fango mentre stavano ancora dormendo e, secondo Foh, centinaia di persone potrebbero essere sepolte sotto le macerie.Ci sono ancora delle persone che vengono estratte da sotto le macerie - e qualcuna ancora viva. A renderlo noto l'Unicef, subito intervenuto in Sierra Leone, vicino Freetown, per valutare le necessità nelle due principali aree colpite - il sito della grande frana e le aree allagate - concentrandosi sulla fornitura di acqua e sulla protezione dei bambini. Finora l'Unicef ha fornito teli da riparo in plastica, sacchi per cadaveri, megafoni per controllare la folla.Molti dei sopravvissuti sono traumatizzati e i familiari sono alla ricerca dei propri cari. Le fonti di acqua risultano danneggiate, ed in una zona almeno cento persone - prive di riparo e spaventate per ulteriori inondazioni - si sono rifugiate per la notte in una scuola.