Alto Adige, donna muore in incendio della sua casa: grave bimbo

Una mamma di 37 anni è morta all'alba di quest'oggi presso il maso Geiger a Fleres, paesino dell'omonima valle in Alta Val d'Isarco tra Vipiteno e Brennero in Alto Adige. La donna è stata uccisa per intossicazione da fumo. Stando ad una prima ricostruzione, il padre del bambino si era svegliato a seguito del pianto del piccolo. La stanza era satura e la moglie era ormai priva di sensi. Il bambino è stato trasportato con una grave intossicazione da fumo all'ospedale di Vipiteno.