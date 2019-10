Fdi: Interrogazione urgente al governo Alto Adige. Ministro Boccia: Kompatscher intervenga o impugniamo "E' necessario rendere i testi italiani e tedeschi perfettamente identici e rispettosi della Costituzione" sottolinea il Ministri per gli Affari regionali e le autonomie. Boschi: "Si butta via lavoro di anni". Maturi: "Serve visione concreta del territorio"

Il governo italiano si muove e minaccia di impugnare la norma con cui il Consiglio provinciale di Bolzano ha stabilito che le parole 'Alto Adige' e 'altoatesino' vengano sostituite negli atti ufficiali dal solo riferimento alla Provincia di Bolzano, mentre resta invariato il vocabolo in lingua tedesca, Suedtirol."Ho personalmente chiesto al Presidente Arno Kompatscher di intervenire sulla norma relativa al disegno di legge numero 30 sulle 'Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea", ha fatto sapere il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, "è necessario rendere i testi italiani e tedeschi perfettamente identici e rispettosi della Costituzione"."Se così non dovesse essere la legge sarà impugnata dopo la sua pubblicazione", ha avvertito Boccia. "Sarebbe opportuno", ha aggiunto il ministro, "continuare a discutere esclusivamente delle esigenze della comunità della provincia autonoma di Bolzano e dell'intera Regione Trentino Alto Adige così come abbiamo fatto con il Presidente Kompatscher nel nostro primo incontro istituzionale a Roma, anziché di questioni ideologico nominalistiche che riguardano lo scontro tra la destra tedesca e la destra italiana"."Nelle prossime settimane così come da impegno assunto con tutte le regioni sarò personalmente a Bolzano e Trento per affrontare tutti i dossier aperti tra il Trentino Alto Adige e il Governo", ha concluso Boccia."La decisione del Consiglio provinciale di Bolzano di cancellare le parole Alto Adige e Altoatesino è scandalosa. Fratelli d'Italia sta per depositare una interrogazione urgente per fare piena luce e chiederemo al governo di impugnare questa vergognosa legge che in un colpo solo intende calpestare la nostra storia e la nostra Costituzione. Bene ha fatto il ministro Boccia ad annunciare azioni in tal senso, ma alle parole seguano fatti concreti e immediati. Basta con le aggressioni secessioniste della SVP!". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida."Sicuramente le contrapposizioni etniche sono anacronistiche, non fanno il bene dei cittadini e delle autonomie, ma serve una visione concreta dei problemi del territorio". Così Filippo Maturi, deputato bolzanino della Lega, sulla cancellazione della dicitura Alto Adige, voluta dal Consiglio provinciale di Bolzano. "Certo - assicura il leghista - il termine 'Alto Adige' non si tocca".''Aver cancellato il termine 'Alto Adige' dalla legge europea con un colpo di maggioranza è stato un grave errore. Mi auguro che si tratti di un caso isolato e che si possa porre rimedio. Sarebbe imperdonabile buttare via il lavoro che per anni la popolazione di lingua italiana, tedesca e ladina hanno fatto per rispettarsi reciprocamente e crescere insieme". Lo dichiara Maria Elena Boschi, presidente dei deputati del Gruppo di Italia Viva. "Del resto anche la nostra Costituzione e anche lo statuto di autonomia non lasciano spazio ai dubbi", conclude Boschi.