Tragedia questa mattina in val Senales, dove una valanga ha ucciso una persona. Stando alle prime informazioni la vittima si sarebbe trovata in un canalone vicino alla pista Lazaun assieme ad un'altra persona.Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino, l'elisoccorso Pelikan 2, l'Aiut Alpin Dolomites ed il Carabinieri. Altra valanga si è staccata questa mattina ad Anterselva, sempre in Alto Adige.