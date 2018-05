Italia 'scroccona' L'ambasciatore italiano a Berlino replica a Der Spiegel: così critica un intero popolo Pietro Benassi: "E' una strada pericolosa per la dialettica in Europa"

L'ambasciatore italiano a Berlino Pietro Benassi ha inviato a Spiegel online una nota, chiedendone la pubblicazione, con la quale stigmatizza "Gli scrocconi di Roma", un articolo fortemente critico verso il nostro Paese, pubblicato dalla testata tedesca."La dialettica politica - scrive Benassi - appartiene alla libertà di stampa e al discorso democratico. Ciò che lascia un retrogusto pessimo è il modo in cui questa critica è indirizzata ad un intero popolo". Benassi parla di "strada pericolosa" per la dialettica in Europa. "Si tratta - conclude - di un sistema molto facile e seducente per eccitare gli animi. Ne è capace chiunque, ma è una strada pericolosa per condurre la dialettica in Europa. Alla sua fine ci sono solo perdenti".