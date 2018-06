L’ambasciatore russo in Romania è stato derubato in pieno giorno

Un borseggiatore romeno ha sfilato all’ambasciatore russo a Bucarest, Valery Kuzmin, il portafogli con dentro 300 dollari in valuta romena, altri 250 dollari e carta d’identità diplomatica.L’incidente è avvenuto nella cittadina di Sibiu, dove l’ambasciatore si era recato per assistere allo spettacolo teatrale di una compagnia russa. Passeggiando per la Piazza del mercato, l’ambasciatore ha sentito “un leggero tocco al petto”, rendendosi conto che il suo portafogli era scomparso dal taschino della camicia.L’ambasciatore ha sporto denuncia, lodando la polizia locale per la solerzia mostrata dagli agenti nella ricerca del colpevole. Per ora nessuna traccia del borseggiatore, ma la polizia romena ha tenuto a precisare che nello stesso periodo, dall’8 al 10 giugno, sono state presentate 5 denunce per furto, cellulari e portafogli.