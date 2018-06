Quasi 7 milioni gli italiani chiamati alle urne Amministrative: alle 19 ha votato il 44,05%, in aumento di 4 punti rispetto alle precedenti A tre mesi dalle elezioni politiche, questo voto rappresenta il primo test per valutare le reazioni degli elettori

L'affluenza su scala nazionale alle 19 è del 44,05%, con un aumento di 4 punti rispetto alle precedenti (40,03%). Il dato si riferisce a 623 comuni su 623. I dati relativi alle elezioni nella Regione siciliana vedono, sempre alle 19, una partecipazione del 40,62%.I seggi nei 760 comuni al voto per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali rimarranno aperti fino alle ore 23. Sono chiamati alle urne quasi 7 milioni di elettori (6 milioni 744.087). Venti i capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione elettorale. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno.In dettaglio: 109 comuni superiori a 15.000 abitanti, di cui 20 comuni capoluogo, e 651 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti.Questi i capoluoghi coinvolti:(capoluogo di regione). Sono interessati dalla consultazione elettorale anche idiSono 141 i comuni che vanno al rinnovo per motivi diversi dalla scadenza "naturale". Sono 8 i comuni nei quali non è stata presentata alcuna lista e dove quindi arriverà il commissario, ben cinque in Sardegna: Austis, Magomadas, Putifigari, Ortueri e Sarule. Sarà nuovamente commissariato anche il comune di San Luca, 4 mila anime alle porte di Reggio Calabria, dove non si elegge un sindaco dal 2013, quando fu sciolto per infiltrazioni mafiose. Gli altri comuni nei quali non è stata presentata nessuna lista sono: Rodero in Lombardia e San Biagio Platani in Sicilia.