Tale padre? Amministrative, Maroni batte Maroni: il figlio di Bobo si candida e vince con il centrosinistra Il figlio di Roberto Maroni, ex segretario della Lega ed ex governatore lombardo, eletto consigliere comunale a Lozza

A Lozza, cittadina del Varesotto, la battaglia per la poltrona di sindaco era tra una lista civica di centrosinistra capitanata dal sindaco uscente Giuseppe Licata e la lista civica vicina alla Lega di Mara Rossi. E ha vinto Maroni, cioè la lista di centrosinistra.Non è un refuso, è che nella lista che sosteneva il sindaco uscente (e rieletto) Giuseppe Licata era candidato Fabrizio, figlio del più famoso Roberto. "Questa lista ha al suo interno molte anime diverse, non mi sono candidato contro mio padre", aveva detto Fabrizio prima del voto, che lo ha visto vincere con il numero più alto di preferenze (51). No comment del rampollo a urne chiuse.Giuseppe Licata è stato confermato sindaco con 524 voti,mentre Mara Rossi, candidata per "Lista civica per Lozza" vicina alla Lega, si è fermata a 226. "Sono molto soddisfatto del ribaltone rispetto al risultato delle europee a Lozza", ha dichiarato il sindaco rieletto, che ha aggiunto: "La Lega alle europee ha raggiunto il 48%, la mia lista contrapposta alla Lega ha ottenuto il 68%". Ed ha concluso: "E' segno che i cittadini hanno bisogno di risposte concrete a problemi reali, un messaggio chiaro anche per la politica nazionale".