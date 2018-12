Gerusalemme Lo scrittore Amos Oz è morto, aveva 79 anni

אבא שלי האהוב הלך לעולמו ממחלת הסרטן, זה עתה, לאחר הידרדרות מהירה, בשנתו ובשלווה, מוקף אוהביו.

אנא כבדו את פרטיותנו. לא אוכל להגיב לפניות. תודה למי שאהב אותו. — Fania Oz-Salzberger פניה עוז-זלצברגר (@faniaoz) 28 dicembre 2018