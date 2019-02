Forti venti e mareggiate Maltempo in Italia, alberi caduti e problemi al traffico ferroviario Isolate le Eolie, danni per una mareggiata a Lipari. Vento a 100 Km/h a Palermo; burrasca e mareggiate a Siracusa. A Ischia una clochard è morta forse per il freddo. Nel Lazio, salvato un escursionista caduto a causa del vento ad Ascrea, nel Reatino

L'emergenza maltempo nel centro-sud si è fatta sentire anche nella giornata di domenica, nonostante un affievolimento dei venti polari che sabato avevano mietuto danni e vittime. Le situazioni più critiche hanno riguardato le ferrovie: in Calabria un incendio vicino ai binari a Paola, nel Cosentino, ha di fatto mandato in tilt la circolazione dalla Sicilia ma con ripercussioni fino a Milano e ritardi che hanno superato le 12 ore.Problemi anche in Sicilia, dove nella notte è sospesa la circolazione tra Siracusa e Augusta, sulla Catania-Siracusa, per la presenza di rami sui binari.Per le attività di assistenza e ripristino della circolazione ferroviaria sono stati mobilitati 600 tecnici e addetti di Rfi e dalla tarda mattinata il traffico ferroviario è tornato progressivamente regolare" sulla linea Battipaglia-Paola.L'ondata di maltempo arrivata dai Balcani ha imposto oltre 3.500 interventi in 24 ore da parte dei vigili del fuoco, per lo più a causa dgli alberi e dei rami caduti. Il numero maggiore di interventi nel Lazio con 1.100 seguita dalla Campania con mille.Domani a Napoli scuole chiuse per consentire le operazioni di controllo degli edifici dopo il maltempo delle ultime ore. Lo ha deciso il Comitato operativo presieduto dal sindaco Luigi de Magistris.Per domani, lunedì, sono attesi ancora venti intensi e freddi nel centro-sud con a qualche breve nevicata fino a quote basse. Al nord e sul medio-alto versante tirrenico le temperature torneranno a salire e nei prossimi giorni dovrebbero registrare un clima primaverile, con temperature fino a 10 gradi al di sopra della norma e sostanziale assenza di precipitazioni. Tra martedì e giovedì sulle regioni settentrionali e sulla Toscana si potrebbero toccare punte vicine ai 20 gradi.A Roma il centro operativo comunale (Coc) di Roma è impegnato per garantire l'agibilità delle scuole in vista della riapertura di domani. Il servizio giardini è intervenuto insieme ai volontari della Protezione Civile per risolvere le criticità dovute a rami o alberi caduti A Napoli le scuole e i parchi resteranno chiusi anche domani, dopo la chiusura di sabato. Le condizioni meteo sono migliorate ma la chiusura di lunedì servirà per le verifiche di sicurezza su alberi ed edifici.A Pozzallo, nel Ragusano, un 15enne è rimasto ferito per il crollo parziale di un cornicione dell'edificio adibito a stazione ferroviaria. Nel Vibonese, in Calabria, un padre e il figlio di 6 anni sorpresi da una tempesta di neve mentre rientravano a casa in auto hanno dovuto attendere sei ore prima di essere salvati dai carabinieri.Isolate le Eolie, danni per una mareggiata a Lipari. Vento a 100 Km/h a Palermo; burrasca e mareggiate a Siracusa. A Ischia una clochard è morta forse per il freddo. Nel Lazio, salvato un escursionista caduto a causa del vento ad Ascrea, nel Reatino