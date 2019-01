Mercati Ancora giù Apple, male Wall Street

di Sabrina Manfroi Avvio in calo per Wall Street condizionata da un nuovo affondo di Apple che in apertura cede l'8,7%. DJ e Nasdaq perdono oltre l'1%.Le Borse europee diventano miste, Milano e Londra salgono rispettivamente dello 0,3 e dello 0,1%, giù Francoforte e Parigi, -0,8%. Spread in rialzo, a 267 punti base, il rendimento dei Btp decennali si porta al 2,85%. A Piazza Affari sempre sospesa Carige dalle contrattazioni, tra i bancari però ci sono segni positivi: Intesa Sanpaolo +1%, Mediobanca a +0,85%, Unicredit +0,15%. Male Stm -9,2%, sulla scia di Apple, scendono del 3% anche Prysmian e Moncler. In luce Unipol +4%, bene anche Unipolsai, Telecom e Amplifon.Euro su dollaro 1,1366. Oro sugli scudi, a 1288 dollari oncia.