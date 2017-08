La denuncia dell'Oim Ancora migranti abbandonati in mare davanti alle coste dello Yemen: si temono più di 50 morti Si tratta del secondo incidente avvenuto in appena 24 ore, dopo che i trafficanti hanno costretto più di 120 immigrati somali e etiopi a buttarsi in mare mentre si avvicinavano alla costa yemenita

Almeno 5 migranti sono morti e altri 50 risultano dispersi dopo che un gruppo di 180 persone è stata costretta a lanciarsi in mare di fronte alle coste dello Yemen. Un centinaio i sopravvissuti, tra i quali 25 soccorsi dai medici nella provincia di Shebua, di fronte al golfo di Aden. E' quanto ha fatto sapere l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim).Si tratta del secondo incidente avvenuto in "appena 24 ore, dopo che i trafficanti hanno costretto più di 120 immigrati somali e etiopi a buttarsi in mare mentre si avvicinavano alla costa yemenita, con conseguente annegamento di circa 50 migranti", si legge in un comunicato dell'Oim. I 120 migranti avevano tutti età media di 16 anni. Almeno 29 migranti sono morti e altri 22 risultano ancora dispersi.Lo stretto braccio di mare tra il corno d'Africa e lo Yemen è da tempo una rotta di migrazione, nonostante la guerra che da anni imperversa nel paese. Secondo i dati dell'Oim, sono circa 55 mila i migranti che hanno lasciato i paesi del corno d'Africa per passare in Yemen da gennaio, provenienti in gran parte da Somalia ed Etiopia. Un terzo di loro sono donne. Nonostante la guerra in Yemen i migranti africani continuano infatti a passare di li perché non c'è un'autorità centrale che possa impedire loro di sbarcare e proseguire poi il loro viaggio. Ma proprio a causa della guerra il tragitto diventa sempre più pericoloso e i migranti finiscono spesso nelle mani dei guerriglieri o di banditi senza scrupoli.Sono a quota 116,692 i migranti arrivati in Europa nel 2017, 2.405 i morti: lo stima l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Circa l'83% arrivato in Italia, il resto in Grecia, Cipro e Spagna. Nello stesso periodo del 2016 gli arrivi erano stati oltre il doppio 263.436.