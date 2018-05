Governo Ancora non è partito il vertice Di Maio- Salvini e scatta la grana FdI Tra le indiscrezioni - che circolavano questa mattina - si faceva il nome della leader di Fdi o Guido Crosetto alla Difesa, nella lista 'rivista e corretta' dei ministi che dovrebbe arrivare nelle prossime ore nella mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella

Mentre si attende il nuovo vertice tra Di Maio-Salvini con Giuseppe Conte e con molta probabilità, Giorgia Meloni, arriva lo stop del M5s ad un possibile ministero ricoperto proprio da quest'ultima. Tra le indiscrezioni - che circolavano questa mattina - si faceva il nome della leader di Fdi o Guido Crosetto alla Difesa, nella lista 'rivista e corretta' dei ministi che dovrebbe arrivare nelle prossime ore nella mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.Ad avvalorare questa tesi il grillino, Carlo Sibilia, intercettato mentre si recava alla Camera. "Se si sta al contratto, la discussione è aperta a tutti e nel governo può stare anche Fratelli d'Italia” aveva spiegato. Ma a stretto giro di boa arriva la smentita da parte del Movimento. Dai vertici infatti trapela la notizia che qualora il leader della Lega Matteo Salvini dovesse proporre un dicastero a FdI in un governo politico di 5 stelle e Lega, Luigi Di Maio rifiuterebbe. "Non si capisce perchè a giochi fatti ora dovrebbe entrare Fdi nel governo" sottolinea un deputato pentastellato di peso."La questione non è proprio all'ordine del giorno. Poi se vogliono darci l'appoggio esterno va bene" aggiunge la stessa fonte. Viene definita una posizione "assolutamente personale" quella di Carlo Sibilia, deputato m5s che si è detto invece favorevole a questo ingresso in un governo giallo-verde a patto che si parta dal contratto di governo. Qualcuno tra i 5 stelle osserva ancora che ora "la responsabilità è tutta di Salvini" e che se dovesse fare questa proposta potrebbe essere una scusa per far saltare ancora il tavolo. "Ora Salvini è in difficolta', Luigi Di Maio ha fatto tutto quello che poteva fare" spiegano dal Movimento. Giulia Grillo: "Una cosa così andrebbe discussa, poi si vede".Al momento nessun commento, nessuna replica da parte della Meloni. L'unica cosa certa è che la leader di Fratelli d'Italia ha annullato tutti gli impegni elettorali in calendario oggi in Puglia per seguire da vicino i nuovi sviluppi sul fronte della formazione e partenza del nuovo esecutivo. In queste ore sta incontrando anche lo stato maggiore del partito.