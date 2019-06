Roma Andrea Camilleri, i medici: "Condizioni stazionarie" Sono in corso ulteriori accertamenti diagnostico-strumentali per guidare le scelte terapeutiche. I tempi di assistenza rianimatoria, spiegano i medici, possono essere prolungati in questo tipo di patologia e il decorso clinico è condizionato dai parametri clinici e strumentali in continua rilevazione

Le condizioni cliniche di Andrea Camilleri sono stazionarie ma permangono critiche. Lo riferiscono i sanitari nel bollettino medico delle 12. Lo scrittore è sempre ricoverato presso il Centro di Rianimazione dell'Ospedale Santo Spirito con supporto respiratorio meccanico e farmacologico al circolo, sedazione farmacologica di protezione e monitoraggio dei parametri emodinamici.



Sono in corso ulteriori accertamenti diagnostico-strumentali per guidare le scelte terapeutiche. I tempi di assistenza rianimatoria, spiegano i medici, possono essere prolungati in questo tipo di patologia e il decorso clinico è condizionato dai parametri clinici e strumentali in continua rilevazione. La prognosi rimane riservata.



La nota dell’ospedale

Camilleri è stato ricoverato ieri mattina. "Arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori. è stato assistito dall'equipe dell’emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale", ha comunicato una nota dell'ospedale.



L'inventore del Commissario Montalbano, autore bestseller, 93 anni, si stava preparando per essere per la prima volta alle antiche Terme di Caracalla, il 15 luglio, con lo spettacolo che racconta la sua Autodifesa di Caino. "Se potessi vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio 'cunto', passare tra il pubblico con la coppola in mano" ha detto più volte Camilleri.



Camilleri, raggiunge il pieno successo con i suoi romanzi con protagonista il commissario Montalbano. Nella prima parte della vita, fino alla soglia dei 70 anni, il suo lavoro principale è stato quello di regista teatrale e di sceneggiatore. La grande notorietà arriva fra il 1992 e il 1994 con i libri “La stagione della caccia” ambientato nella Vigata dell'800 e in particolare con “La forma dell'acqua”, primo romanzo dedicato a Montalbano.

Fiorello su Twitter, "Avanti maistru... fozza susemini"

"Avanti maistru... fozza susemini!!!" Con questo tweet in dialetto siciliano Rosario Fiorello ha espresso la sua vicinanza e il suo incoraggiamento allo scrittore. "Avanti maestro... forza alziamoci!!!", il suo appello allo scrittore.