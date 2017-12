Helsinki Anguilla elettrica ingoia una torcia e rischia di provocare black-out nell'oceanarium in Finlandia

Nell'oceanarium Sea Life a Helsinki uno degli addetti ha fatto cadere accidentalmente nell'acqua una torcia elettrica tascabile.L'oggetto è stato prontamente inghiottito dall'anguilla elettrica (Electrophorus electricus) di nome Raipe.La specie è conosciuta soprattutto per la sua capacità di generare, tramite dei muscoli modificati disposti lungo i suoi fianchi, dei potenti campi elettrici, sviluppando una differenza di potenziale dell'ordine di alcune centinaia di volt, che utilizza sia per la caccia che per l'autodifesa.Per paura di un mega black-out (in precedenza Raipe con le scariche da 600 Volte ha fatto saltare la corrente per più di una volta) il pesce è stato catturato con grandi precauzioni e trasportato in una clinica veterinaria universitaria.Il pesce è stato anestetizzato e dopo l'intervento durato mezz'ora la torcia è stata recuperata.Durante l'intervento l'anguilla è stata mantenuta in vita con l'acqua con alto contenuto d'ossigeno pompata sulle branchie.In seguito l'anguilla elettrica Raipe è stata rilasciata nella sua vasca a Sea Life. Il pesce ha subito mostrato un notevole appetito, e non solo per oggetti elettrici.