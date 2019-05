Ultima giornata Serie A, super Bologna: battuto 3-2 il Napoli Con una doppietta di Santander e un gol di Dzemaili i rossoblù di Mihajlovic, dopo aver ottenuto la salvezza lunedì scorso, si tolgono la soddisfazione di sgambettare i partenopei, già certi della piazza d'onore alla spalle della Juve campione. Per gli uomini di Ancelotti a segno Ghoulam e Mertens, giunto a quota 16 reti in questo campionato

Condividi

Con uno spettacolare 3-2 il Bologna batte il Napoli al Dall'Ara nell’anticipo dell’ultima giornata del campionato di Serie A.Si gioca per la gloria, dato che per le due squadre è già tutto deciso, ma partita bella ed equilibrata. Occasioni per Verdi, Santander e Lyanco. Poi a fine primo tempo arriva l’uno-due del Bologna che va a segno prima con Santander (su perfetto assist di Palacio al 43') e poi con Dzemaili (rasoterra implacabile, stavolta su servizio di Santander al 45').Nella ripresa accorcia le distanze il Napoli con un sinistro di Ghoulam, rete prima annullata per fuorigioco, ma in seguito concessa grazie all'intervento del Var (57'). Mertens, da poco entrato al posto di Insigne, firma il 2-2 al 77'. Per il belga è la rete numero 16 in questa serie A. Un sinistro a giro di Zielinski si stampa sul palo (85'). Infine il gol di Santander vale il definitivo 3-2 (88') e la festa del Bologna di Mihajlovic assieme ai suoi tifosi per la salvezza conquistata nella precedente giornata all’Olimpico contro la Lazio.