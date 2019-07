Antitrust, in 2018 sanzioni per 1,2 miliardi di euro Per il presidente dell'Antitrust, Roberto Rustichelli, "è indispensabile che l'imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati"

Dal primo gennaio 2018 al primo gennaio 2019 l'Antitrust ha comminato sanzioni per un ammontare superiore a un miliardo e 277 milioni di euro, di cui oltre un miliardo e 192 milioni in sede di enforcement antitrust ed oltre 85 milioni in materia di tutela del consumatore. E' quanto emerge dalla relazione Antitrust.Per il presidente dell'Antitrust, Roberto Rustichelli, "è indispensabile ritrovare un approccio strategico comune a livello europeo per porre fine alle distorsioni del mercato attualmente esistenti, assicurando che l'imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati". Nella sua Relazione al Parlamento, la prima nella veste di neo presidente dell'Authority, Rustichelli ha evidenziato come "la riduzione degli introiti dovuta agli egoismi di pochi" grazie al dumping fiscale possibile in Ue, "impedisce di abbassare le tasse alle imprese e ai cittadini, anzi spesso impone ai governi che la subiscono politiche fiscali più severe".Il trasferimento della sede fiscale di Fca a Londra, ad esempio, ha causato per l'Italia "un rilevante danno economico". "L'Italia e' uno dei paesi piu' penalizzati" dalla concorrenza fiscale - ha proseguito Rustichelli - sottolineando "il rilevante danno economico per le entrate dello Stato causato dal recente trasferimento della sede fiscale a Londra di quella che era la principale azienda automobilistica italiana, nonché dal trasferimento della sede legale e fiscale in Olanda della sua società sua controllante".