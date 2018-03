Alteta di Montegiorgio Anziana morta trovata legata in casa a Fermo, forse un furto finito male La donna era sul letto con mani e piedi legati, la casa era in disordine, sul corpo non ci sarebbero segni di violenza

Condividi

Una donna di 79 anni è stata trovata morta dal figlio che abita con lei, tornato a casa ieri sera tardi, in località Alteta di Montegiorgio. Secondo il capitano Gianluca Giglio, comandante dei carabinieri di Montegiorgio, che conducono le indagini, potrebbe essere una furto o rapina finita male.Maria Biancucci era sul letto con mani e piedi legati, la casa era in disordine. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Probabilmente i malviventi non pensavano di trovare qualcuno in casa e di fronte alla reazione dell'anziana, l'hanno legata. Potrebbe avere avuto un malore, ma al momento non si conoscono le cause del decesso: la salma di Maria Biancucci stata trasferita all'ospedale di Fermo per l'autopsia.Tornando a casa il figlio Marcello Balestrini, di 57 anni, titolare di una'azienda artigianale si accorto che una finestra al piano terra era stata forzata. Poi ha notato le stanze a soqquadro. Quando ha rinvenuto il corpo della madre, ha chiamato i soccorsi, sul luogo sono arrivati i mezzi del 118 e i Carabinieri. Per l'anziana non c'era più nulla da fare.Le indagini sono coordinate dalla Procura di Fermo. Oltre alle investigazioni scientifiche, è in corso in queste ore l'inventario da parte dei due figli della donna per accertare se c'è stato un furto e il valore di quanto eventualmente rubato.