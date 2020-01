La vittima aveva 88 anni Anziana uccisa a Riccione, arrestato il nipote dopo un lungo interrogatorio E' crollato nel corso dell'interrogatorio. Ha ammesso le sue responsabilità il 42enne nipote della vittima. Ora è stato tratto in arresto, ma condotto nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Riccione

La villetta di via Chieti a Riccione

E' stato il nipote, Alessio Berilli, ad uccidere Rosa Santucci 88 anni, originaria di Macerata Feltria (Pesaro-Urbino). L'uomo, 42 anni è stato arrestato dopo aver confessato ai carabinieri di Riccione al termine di un lungo interrogatorio. Le accuse sono di omicidio volontario aggravato e ora Alessio Berilli si trova agli arresti, detenuto in Ospedale nel reparto di Psichiatria. Durante un litigio avrebbe aggredito la nonna spingendole un dito in un occhio. L'anziana sarebbe caduta a terra riportando un trauma cranico fatale.Rosa Santucci, 88 anni, è stata trovata cadavere questa mattina nella sua abitazione, una villetta di via Chieti a Riccione. Il nipote, 42 anni, viveva con la nonna e sarebbe stato proprio lui a dare l'allarme, intorno alle 11.30. L'uomo è corso da una vicina di casa che ha poi chiamato il 118 e i carabinieri. Il 42enne avrebbe raccontato che, mentre stava scherzando con lei, l'anziana si è improvvisamente accasciata cadendo a terra. Sulla salma sarà effettuata l'autopsia. Il nipote, trattenuto in caserma è stato interrogato dal pm, Luca Bertuzzi, alla presenza dell'avvocato difensore. Secondo gli investigatori, sul luogo del ritrovamento del cadavere non c'erano né armi né oggetti contundenti, ma la scena era compatibile con una morte ad opera di terzi.Condoglianze del sindaco Renata Tosi e dell'amministrazione comunale di Riccione "a chi in queste ore sta affrontando la perdita di una persona cara sapendo che solo il tempo potrà dare sollievo". Così la prima cittadina del Comune del riminese esprime il suo cordoglio ai familiari e agli amici della donna anziana trovata morta nella sua casa in via Chieti.