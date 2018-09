Era stato condannato a 10 anni per un episodio analogo Milano. Anziana violentata in casa, fermato un 40enne La donna è stata aggredita a Comasina, quartiere della periferia nord di Milano, mentre rientrava a casa dopo aver fatto la spesa. Secondo le ricostruzioni la vittima è stata seguita, rapinata e costretta al rapporto

La Polizia di Stato ha fermato il presunto autore della violenza sessuale e della rapina commessa il 21 settembre 2018 ai danni di una donna di 70 anni. Lo rende noto la Questura. Ad essere sottoposto a fermo è un cittadino romeno di circa 40anni con precedenti specifici: era stato condannato a 10 anni per un caso analogo avvenuto a Genova nel 2009. Nel 2012 è stato estradato in Romania per scontare là il resto della pena. Secondo quanto spiegato in Questura, era uscito dal carcere da meno di due mesi e si trovava a Milano da circa un mese, dove frequentava dormitori e mense per i poveri. La donna è stata aggredita a Comasina, quartiere della periferia nord di Milano, mentre rientrava a casa dopo aver fatto la spesa. Secondo le ricostruzioni la vittima è stata seguita, rapinata e costretta al rapporto. La violenza è stata trattata da investigatori e inquirenti in modo disgiunto da altre denunciate nel recente passato nel capoluogo lombardo e nel Milanese da altre donne.Nei giorni scorsi un’altra violenza si è consumata nello stesso quartiere con modalità simili. Poco lontano, al parco di Villa Litta nel quartiere Affori, a novembre scorso la 67enne Marilena Negri venne uccisa dopo essere stata derubata di una collanina d’oro. A Niguarda, invece, poco più di un anno fa era stata violentata una donna di 81 anni, aggredita al mattino presto mentre passeggiava al Parco Nord.