A Calimera, in provincia di Lecce Puglia, anziano aggredito da medico. Il governatore: dovrebbe essere radiato Passanti filmano l'aggressione all'87enne, davanti allo studio medico, Michele Emiliano prende contatto con la famiglia e chiede la revoca della convenzione di medicina generale del medico, che è stato anche denunciato ai carabinieri

Condividi

"Un uomo di 87 anni in provincia di Lecce è stato aggredito da un medico con una violenza inaudita. La scena è stata filmata da alcuni passanti e l'uomo è stato soccorso dal 118. Ho preso contatto personalmente con la famiglia e assicurato alla vittima il massimo sostegno della Regione Puglia e della Asl di Lecce non solo per l'assistenza nelle cure, ma anche dal punto di vista legale perché saremo al suo fianco nell'azione penale contro l'aggressore. A lui va tutta la nostra vicinanza".Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che è intervenuto appena appresa la notizia. Emiliano, insieme al direttore generale Asl Lecce ha anche avviato la procedura di revoca della convenzione come medico di medicina generale, mentre ha chiesto all'Ordine professionale di prendere provvedimenti contro il professionista.. L'anziano paziente è stato spintonato dal medico ed è caduto a terra fuori dallo studio medico a Calimera, in provincia di Lecce.L'aggressione era stata segnalata ai carabinieri: Nella mattinata di oggi, i carabinieri della stazione di Calimera (Lecce) hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate, un medico di medicina generale del posto, convenzionato con il sistema sanitario regionale. L'uomo, nel pomeriggio di ieri, secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, fuori dal proprio studio medico di Calimera, ha aggredito il proprio assistito, un anziano di 86 anni. L'aggressione sarebbe nata da una lite iniziata per futili motivi tra il dottore e il paziente."Quel camice bianco è stato macchiato. Macchiato da un comportamento ingiustificabile e indegno della Professione, che offende tutti imedici che adempiono con orgoglio e abnegazione al loro dovere, mettendo a rischio, come avviene in questi giorni funestati dalla pandemia di Covid-19, la loro stessa vita".Cosi' il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli, commenta il video girato da un passante a Calimera, in provincia di Lecce, e diffuso in rete, che riprende un medico nell'atto di spintonare facendo cadere a terra un anziano con cui stava discutendo.