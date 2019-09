​Anzio: aggressione razzista contro nigeriano, bloccati due giovani

Immagine di repertorio

Lesioni personali aggravate dalla discriminazione razziale in concorso. Con questa pesante accusa i Carabinieri di Anzio, intorno alle 13 di oggi, hanno arrestato un 18enne e denunciato un 17enne colti in flagrante mentre stavano picchiando con delle mazze un 24enne nigeriano.Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe accaduto poco prima dell'ora di pranzo quando i due ragazzi, condomini della stessa palazzina, hanno visto passare davanti alla loro abitazione il giovane straniero.Dagli insulti verbali a sfondo razzista, i due italiani sono passati rapidamente ai fatti e una volta scesi in strada hanno aggredito fisicamente il nigeriano. Dopo una prima colluttazione però la vittima è riuscita a divincolarsi e a fuggire. Non contenti, gli italiani sono rientrati nelle loro abitazioni, ne sono usciti poco dopo armati di due mazze e si sono messi all'inseguimento del nigeriano. Il duo di aggressori non poteva sapere però che a vederli correre armati di bastoni c'erano alcuni Carabinieri in borghese che hanno allertato i colleghi della Stazione e della Compagnia di Anzio.I militari, dopo brevi ricerche, hanno trovato i due italiani intenti a prendere a bastonate il 24enne nigeriano che nel frattempo era stato raggiunto. Immediato l'intervento dei Carabinieri. Il ragazzo africano è stato medicato e giudicato guaribile con 7 giorni di prognosi per una ferita lacero contusa alla testa e una contusione alla spalla. Per l'aggressore maggiorenne sono scattate le manette, per il minore la denuncia. Al vaglio i reali motivi dell'aggressione, anche se al momento pare che tutto sia stato scatenato dall'odio razziale dei due italiani nei confronti della vittima che stava passando davanti alla loro casa.