Borse Apertura debole per Milano in attesa del giudizio di S&P

Condividi

di Marzio Quaglino Mercati cauti in Europa in attesa di conoscere nel pomeriggio la stima preliminare sul prodotto interno lordo negli Stati Uniti. E per l’Italia, a mercati chiusi, ci sarà anche l’esame del nuovo giudizio di Standard & Poor’s sul debito italiano.Milano cede lo 0,38% e sulla stessa scia si muove Londra (-0,44%). Dati lievemente migliori per Francoforte (-0,11%) e Parigi (-0,10%). Tra i maggiori titoli del listino perdono quota i petroliferi per la discesa dai massimi del prezzo del greggio tornato ai 74 dollari al barile: Saipem sta perdendo il 3,06% e Tenaris il 2,67%.Sul versante dei titoli di Stato, resta elevato lo spread con i Bund tedeschi a 270 punti per effetto del rendimento del Btp decennale al 2,68%. Tra le valute sembra fermarsi la discesa dell’euro sul dollaro con il cambio a quota 1,1141.