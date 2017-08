Mercati Apertura di settimana positiva per le borse

di Marzio Quaglino Partenza con il segno più in Europa sulla scia delle piazze asiatiche e dopo il nono rialzo consecutivo di Wall Street. In avvio Londra, Francoforte e Parigi salgono fino a un quarto di punto percentuale. Situazione analoga a Milano dove l’indice Ftse Mib sale dello 0,17%.Sul mercato delle materie il petrolio si conferma oltre i 52 dollari al barile per il greggio del Mare del Nord.Spread con i Bund tedeschi stabile a 153 punti base con un rendimento del Btp decennale al 2,00%.Infine sul valutario la moneta unica resta forte sul dollaro con il cambio a 1,1782.