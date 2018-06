Apertura Giardini del Quirinale 2 giugno: la carica dei 20.000 al Quirinale. A Mattarella: 'Metti tutti in riga' Gran folla ai Giardini del Quirinale per celebrare la Festa della Repubblica. Strette di mano, applausi, fotografie e tanti applausi per il Capo dello Stato con la raccomandazione: "Difenda sempre la nostra Costituzione"

di Tiziana Di Giovannandrea Tradizionale bagno di folla per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'apertura dei giardini del Quirinale per la Festa della Repubblica.Si valuta che oltre ventimila persone abbiano partecipato all'evento. La coda di cittadini prima dell'inizio del concerto raggiungeva via Nazionale. Strette di mano, applausi, fotografie e tanti applausi per il Capo dello Stato con soprattutto una raccomandazione: "Difenda sempre la nostra Costituzione".Tanti i cori di incitamento per il Presidente della Repubblica: "Resisti, avanti così, Presidente ci riempie di orgoglio". C'è chi ha gridato un "Hip, Hip, Urrà", tanti gli "Evviva". Un signore riferendosi alle ultime vicende politiche si è rivolto a Matarella dicendo: "So' ragazzi ma hanno sempre bisogno del papà".Persone di tutte le età hanno aspettato sotto il sole l'arrivo del Presidente. Tanti anche i bambini. Presente anche una coppia che festeggiava i 25 anni di matrimonio.Molta fiducia è stata espressa dalla folla nei confronti del Capo dello Stato dicendo: "Lei è la guida Paese, ci affidiamo a lei" o "Il cuore oltre l'ostacolo sempre", "Grazie per la pazienza", "Prenda in mano questa Italia". C'è chi si è lasciato sfuggire: "Meno male che abbiamo lei, Presidente" o l'invocazione "Metta tutti in riga". Essendo la Festa della Repubblica c'è chi ha voluto ricordare i 70 anni della Carta, ribadendo "La Costituzione sempre".Molti di loro hanno atteso che il Capo dello Stato percorresse i vialetti che portano dalla palazzina dove si trova il suo studio fino alla terrazza che ospita il concerto della banda della Marina per potergli stringere la mano, ringraziarlo e incitarlo. Due gruppi di cittadini lo hanno atteso per intonare l'Inno d'Italia. Tutti hanno voluto stringere la mano al Presidente e rivolgergli il loro ringraziamento. Un gruppo di pugliesi gli ha assicurato che "da San Giovanni Rotondo preghiamo per lei". Mattarella ha ringraziato tutti, ha salutato i bambini, ha stretto centinaia di mani.