Mercati Borse Europa: apertura negativa. Milano la peggiore

di Giancarlo Zanella Si conferma negativo l’andamento die mercati azionari anche in apertura di settimana. Chiusa Tokio in Asia (in Giappone è la festa della salute e dello sport), negative Hong Kong e Shanghai, in Europa tutti in calo i principali listini ma con perdite più consistenti a Milano. Il listino principale di Piazza Affari cede infatti oltre l’1% con vendite concentrate soprattutto sui titoli bancari. Lasciano sul terreno circa mezzo punto percentuale Francoforte, Zurigo e Parigi. Due decimi Londra e Madrid. Tensioni anche sul mercato obbligazionario. Spread Btp-Bund a 292 punti base e rendimento del nostro decennale intoro al 3,5%. Infine, euro debole appena sotto il cambio di 1 dollaro e 15 cent.