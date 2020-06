Coronavirus App Immuni scaricata da due milioni di persone. Arcuri: gli italiani hanno capito Da lunedì 8 giugno parte la sperimentazione in Liguria, Abruzzo, Marche e Puglia. Restano le perplessità in alcune regioni

Condividi

"L'app Immuni è una componente molto utile. Il tracciamento è qualcosa di essenziale, 2 milioni di italiani l'hanno già scaricata. Non abbiamo ancora cominciato una comunicazione massiccia per promuoverla, ma in questi tre mesi ho capito che gli italiani sanno cosa devono fare". Lo ha detto il commissario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, a 'Mezz'ora in più' su Rai3.L'app è già disponibile sugli store di Google e Apple dal 2 giugno. Ma a dare il via alla sperimentazione dell'app saranno, da lunedì 8 giugno. le Regioni Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia,i ministeri della Salute e delI'Innovazione. "Dotarsi da adesso dell'app permetterà di risalire ai contatti che possono aver esposto una persona al rischio di contagio. I servizi sanitari regionali potranno gradualmente attivare gli avvisi dell'app".Restano le perplessità da parte di alcune amministrazioni regionali in merito all'uso dell'app, in particolare in Veneto, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Anche su questo ha risposto Domenico Arcuri: "Le regioni in ordine sparso? "L'app Immuni sarà quella più capace di soddisfare le emergenze".