Appalti nel comune di Brancaleone, 50 misure cautelari nel Reggino

In una vasta operazione della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, sono state eseguite 50 misure cautelari e che avrebbe fatto luce su presunti condizionamenti da parte della 'ndrangheta negli appalti banditi dal Comune di Brancaleone, nel Reggino. I reati contestati vanno dall'associazione mafiosa e dall'estorsione all'illecita concorrenza con violenza e minaccia, alla turbata libertà degli incanti, alla falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici ed alla violenza e minaccia a pubblico ufficiale.Alle persone coinvolte nell'operazione vengono contestati anche, sempre a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi clandestine e munizionamento e ricettazione, reati commessi, specificano gli investigatori, con l'aggravante del ricorso al metodo mafioso, ovvero al fine di agevolare la 'ndrangheta.