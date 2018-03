Appalti rifiuti, arrestati imprenditori e funzionari pubblici a Catania

La Dia di Catania, su delega del procura etnea, ha eseguito, tra Catania, Roma e Milano, misure cautelari nei confronti di funzionari pubblici, con ruolo apicale, del comune di Catania e di imprenditori impegnati nel settore rifiuti, tutti ritenuti responsabili di vari reati contro la pubblica amministrazione, per l'affidamento di un appalto dell'importo di 350 milioni di euro suddivisi in tre anni. Nell'ambito dell'operazione della Dia, denominata 'Garbage affair', sono in corso perquisizioni nelle casa e nei luoghi di lavoro degli indagati a Catania, Milano e Roma. Nel capoluogo etneo, personale della Direzione investigativa antimafia sta eseguendo anche perquisizioni e acquisizione di atti nell'ufficio del settore Ecologia del Comune.