Verso il voto del 4 marzo L'appello del centrodestra: "Siamo gli unici che possono garantire una maggioranza" Berlusconi, Salvini, Meloni, Fitto e Parisi insieme al Tempio di Adriano a Roma

Un appello unitario a votare per la coalizione di centrodestra. A lanciarlo dal palco nel Tempio di Adriano a Roma sono Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto."L'unico polo che può garantire la maggioranza e un governo è il centrodestra, siamo noi quattro eroi. Garantiremo all'Italia un futuro di democrazia e libertà, un futuro di benessere", dice il leader di Forza Italia nel corso della manifestazione unitaria. Con loro il candidato alla presidenza della Regione Lazio, Stefano Parisi.Berlusconi promette: "Niente inciuci e grandi coalizioni con la sinistra e il Movimento Cinque Stelle: i nostri programmi sono incompatibili e noi abbiamo tutti preso l'assoluto impegno di non aprirci a delle coalizioni o inciuci con gli altri partiti, anche se non raggiungessimo la maggioranza". Per il leader di Forza Italia "se prevalesse la sinistra cadremmo nell'immobilismo attuale, se prevalessero i Cinque Stelle faremmo il doppio di quanto sia precipitata la Capitale, noi saremo un'unica forza di aggressione a tutto ciò' di male che la sinistra ha portato nel nostro paese".Pronto a governare si dice anche il leader della Lega, Matteo Salvini: "C'è un programma comune che per me fa fede, un programma che sta un gradino sotto al Vangelo, prima viene il Vangelo e poi il nostro programma. Arriviamo al quattro marzo, il sondaggio della gente mi dice che ci sarà un governo del centrodestra, poi chi farà cosa lo vediamo il 5 marzo. Renzi e Di Maio saranno un lontano ricordo, e la Lega sarà fondamentale per far vincere il centrodestra".Soddisfatta per l'incontro la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che da sempre chiedeva una manifestazione unitaria del centrodestra: "Ci tenevo particolarmente a questo incontro, si sa che è competenza delle donne riunire la famiglia, è stata una campagna elettorale molto breve e molto intensa. Ognuno di noi è riuscito a dare il massimo di sé, può avere avuto un limite di dare un segnale di non compattezza, per questo era importante riunire il centrodestra prima del voto". La leader di Fdi è convinta che il centrodestra sia "pronto a governare e a mantenere gli impegni".Per Raffaele Fitto "è importante che da oggi venga fuori un grande messaggio: guardare al Mezzogiorno d'Italia con i suoi grandi problemi e mettere in campo soluzioni vere".Questa Regione oggi è bloccata. Zingaretti è convinto di averla risanata, e aver risanato la sanità, ma ha solo tagliato i costi. Il sistema sanitario è stato distrutto, oggi il Lazio è tra le ultime regioni per aspettativa di vita e dove si nasce meno, gli ospedali sono congestionati. Questo è l'immobilismo di Zingaretti. Il 4 marzo o si sceglie di governare, con noi, o l'alternativa è l'immobilismo", dice Stefano Parisi, candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra dal palco del Tempio di Adriano.