​Appello di Guterres: "Fermare l'escalation" 'Tensioni geopolitiche ai massimi livelli di questo secolo'

"Sono in costante contatto con i leader mondiali e il mio messaggio è semplice e chiaro: fermare l'escalation, esercitare la massima moderazione, far ripartire il dialogo, rinnovare la cooperazione internazionale".Lo dice il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, dopo i venti di guerra che spirano dall'Iran alla Libia."Le tensioni geopolitiche sono ai massimi livelli di questo secolo, e le agitazioni stanno aumentando. Anche la non proliferazione nucleare non può più essere data per scontata", aggiunge.