Lanciati l'Apple watch Serie 4 e iPhone Xs Apple, in arrivo i nuovi iPhone e la Serie 4 del Watch Evento a Cupertino, Tim Cook sul palco

Occhi puntati sull'evento Apple, che si è aperto con un video di una donna che corre nel quartier generale della Apple e si rivolge a Siri per chiedere la strada più veloce per raggiungere lo Steve Jobs Theatre, dove si è tenuta la presentazione.Al termine del video, l'amministratore delegato Tim Cook è salito sul palco e ha ringraziato il pubblico presente. ''I nostri punti vendita sono diventati parte della comunità, ogni anno danno il benvenuto a 500 milioni di consumatori - ha detto Cook - sottolineando che Apple sta ''per spedire il dispositivo iOs numero due miliardi''.L'Apple Watch non è solo lo smartwatch numero numero, "è l'orologio numero uno. Punto", ha detto Cook. Apple lancia il nuovo Apple watch con schermo più grande: si tratta della 'Serie 4'. A presentarlo è Jeff Williams, chief operating officer di Apple. ''È bellissimo'' dice, spiegando che lo schermo è il 30% più grande: l'idea è quella di offrire a chi lo usa più informazioni e dettagli.La nuova generazione dell'Apple Watch, Serie 4, ha lo schermo più grande del 30%, gli angoli stondati ed è più sottile. La potenza dello speaker è raddoppiata così come la velocità grazie al nuovo processore.Il nuovo Apple Watch sarà disponibile in aluminium silver, gold e space grey e avrà un prezzo a partire da 399; con la versione cellulare a partire da 499 dollari. Sarà possibile pre-ordinarlo dal 14 settembre e sarà disponibile dal 21 settembre in 26 mercati.Sul fronte smartphone, Tim Cook ha presentato l'iPhone Xs (e il più grande Xs Max). Modelli successivi all'iPhone ten. Con display di 5'8 e 6'5 pollici. Inoltre audio stereo, Face Id, Machine learning e realtà aumentata sono le migliorie di questo nuovo modello di iPhone illustrate dagli esperti di Cupertino. Apple lancia un ulteriore nuovo iPhone: si chiama iPhone Xr, con diplay Lcd. Lo ha annunciato il capo del marketing di Apple, Phil Schiller, durante il mega evento di lancio a Cupertino.