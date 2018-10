"Verona città della vita" Approvata mozione contro l'aborto del comune di Verona, c'è anche il voto della capogruppo Pd Carla Padovani vota a favore dello stanziamento di fondi alle associazioni cattoliche per iniziative contro l'aborto. Martina: "Grave errore". Gli fa eco la vicepresidente Pd Barbara Pollastrini: "Dovrebbe chiedere scusa, scelta lontana dalla cultura delle donne e dei progressisti"

La protesta in Aula delle attiviste di 'Non una di meno'

Verona "città a favore della vita": a proclamarlo è una mozione approvata nella notte dal consiglio comunale del capoluogo veneto che stanzia fondi a favore delle associazioni cattoliche per iniziative contro l'aborto.

La mozione, sottoscritta anche dal sindaco sostenuto dal centrodestra, Federico Sboarina, ha avuto solo sei voti contrari e ben 21 a favore, tra cui quello della capogruppo del Pd, Carla Padovani. Oltre ai finanziamenti ad associazioni e progetti che operano nel territorio, la mozione promuove il progetto della regione Veneto "Culla Segreta" che permette a una donna di partorire in modo riservato, restando anonima, e di non riconoscere il neonato alla nascita, che sarà inserito in una famiglia adottiva idonea, scelta dal Tribunale dei Minorenni.

Martina: "Grave errore della nostra capogruppo"

"Giudico un grave errore il voto della capogruppo". Così il segretario del partito democratico Maurizio Martina boccia il voto a favore della mozione di Carla Padovani. "Con chiarezza: la legge 194 a difesa delle donne e della maternità consapevole non si tocca" aggiunge, ammonendo: "Chi vuole ricacciare il paese nel passato degli aborti clandestini deve sapere che tutto il Pd si è battuto e si batterà sempre per difendere questa conquista di civiltà a tutela della libertà e della salute delle donne". "Non puo' esserci nessuna ambiguità su questo punto -avverte il segretario Pd - tanto più oggi di fronte alle provocazioni di alcuni esponenti della maggioranza di governo che immaginano per l'Italia un ritorno al Medioevo".



Pollastrini: voto lontano da cultura donne e progressisti

"L'approvazione della mozione da parte del consiglio comunale di Verona rappresenta un simbolico e concreto grave passo indietro rispetto a una legge seria e importante come la 194. Purtroppo a favore della proposta leghista si è espressa anche la capogruppo del Pd: io penso che dovrebbe chiedere scusa. Evidentemente non ha la consapevolezza del proprio ruolo di rappresentante del Partito Democratico. La sua scelta è lontana dalla cultura delle donne, dei progressisti e del Pd. La cosa amareggia e preoccupa: e' un fatto grave che non deve ripetersi". Lo afferma Barbara Pollastrini, vicepresidente del Partito Democratico.

"Sono esterefatta e schifata che a Verona la capogruppo del Pd abbia votato una mozione contro la legge 194- afferma la senatrice Pd- Va bene gli appelli all'unità, ma se l'unità deve essere un fritto misto, un mettere insieme questo e quello io non ci sto. Il Pd deve essere un partito fieramente di sinistra".