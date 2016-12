Gli appuntamenti e i temi della politica italiana nel 2017

di Paolo Petrecca Chiusa in modo indolore la partita dei viceministri e dei sottosegretari, il Governo Gentiloni si appresta a traghettare la legislatura verso il G7, previsto a maggio in Sicilia, passando per l’incognita elezioni.Per sapere che anno sarà il 2017 per la politica italiana non occorre molta fantasia: l’ipotesi più accreditata nei palazzi è che le urne arriveranno con largo anticipo rispetto alla chiusura naturale della legislatura.Due appuntamenti a gennaio entrambi legati a decisioni della Consulta: l’11 per il referendum sul job’s act e il 24 per il parere sulla costituzionalità dell’Italicum. Una legge già chiaramente accantonata, che gran parte del Parlamento vuole modificare. E le due date sono collegate tra loro, proprio perché un accordo sulla nuova legge elettorale avvicinerebbe le urne e allontanerebbe un altro, eventuale, stop popolare alle riforme di Renzi. Il punto di congiunzione potrebbe essere un Mattarellum rivisto e corretto, ma occorrerà superare lo stop di Forza Italia e dei centristi, che sposano il proporzionale puro.Sul tappeto, per Gentiloni e il suo governo, altri appuntamenti in chiave internazionale: l’ingresso nel Consiglio di sicurezza dell’Onu del nostro paese innanzi tutto. E, il 17 gennaio, la scelta del nuovo presidente dell'Europarlamento a Bruxelles, che potrebbe essere un italiano: per succedere a Schulz 5 i candidati, 4 sono italiani: hanno forti chances Pittella, socialisti, e Tajani, popolari. Ed un presidente europeo a targa nazionale restituirebbe l’Italia ad un sano rapporto con i vertici di Bruxelles che, con Renzi, si sono alquanto incrinati.Ma l’Italia è proiettata anche verso i 60 anni dei Trattati di Roma, che si celebreranno a Roma a marzo. E, come ha ricordato nella conferenza stampa di fine anno il presidente Gentiloni, la linea sarà sempre quella dettata dai binari dell’europeismo e dell’Alleanza atlantica.In chiave economica, poi, il governo ha promesso in tempi rapidi l’approvazione dei decreti attuativi legati alla legge di bilancio, anche per far respirare le famiglie e concedere sgravi alle imprese. Ma non si potrà accantonare l’emergenza terremoto: ricostruire e in fretta, come ha promesso Renzi e, dopo lo scambio della campanella, ha confermato Gentiloni.Infine, a maggio, come detto, il G7, che si terrà a Taormina. Un appuntamento fondamentale anche per fare quadrato in senso internazionale su economia, migranti, rapporti con la Russia. Da capire se ci si arriverà ad urne chiuse o con la partita del voto ancora aperta. Di certo, la battaglia sulla legge elettorale sarà infuocata e, nonostante la batosta del referendum costituzionale e le dimissioni di Renzi, dovrebbe essere ancora il PD a dare le carte. Da capire se preferirà un’intesa insistendo sul Mattarellum, o se, mediando con la minoranza dem e con Forza Italia, preferirà deviare sul sistema proporzionale. Per evitare il ripetersi di situazioni di ingovernabilità, con tre forze politiche attestate tutte intorno al 30 per cento dei consensi.