La crisi Aquarius supera la Sardegna. Due uomini presunti annegati nel salvataggio di sabato scorso La nave della ong adesso si trova in mare aperto fino alle isole Baleari e poi Valencia

Dopo tre giorni di viaggio l’Aquarius ha superato la Sardegna. La nave della ong adesso si trova in mare aperto fino alle isole Baleari e poi Valencia dove il convoglio dovrebbe arrivare alle 8 di domenica mattina."Abbiamo appena appreso che due giovani uomini risultano dispersi e si presume siano annegati nel Mediterraneo, dopo il salvataggio critico della nave Aquarius avvenuto di sera lo scorso fine settimana". Lo ha fatto sapere in un tweet Medici senza frontiere che ha a bordo il suo personale. La vicenda si riferisce al salvataggio di sabato scorso al largo della Libia.Un lunghissimo viaggio: nella notte le condizioni meteo sono migliorate e la nave ha fatto una sosta tecnica, programmata. A una decina di miglia dal porto di Olbia ha ricevuto dalle motovedette della guardia costiera ulteriori generi alimentari, ma anche giocattoli per i bambini a bordo.Adesso la nave dell’SOS Méditerranée ha passato l’isola dell’Asinara. “Ci sono 15 nodi di vento e onde di un metro e mezzo – ha detto da bordo Alessandro Porro – la notte è trascorsa tranquilla, anche se adesso i migranti sono al sesto giorni di viaggio, sono provati e stremati. Nella città spagnola che li attende intanto si sta allestendo l’area dove saranno accolti i migranti, nei pressi del terminal delle crociere. Il convoglio sarà accolto al limite delle acque territoriali dalle motovedette spagnole.“La decisione di non autorizzare l’approdo nei porti italiani della nave di soccorso umanitario Aquarius rappresenta una grave ferita ai valori che fanno parte del patrimonio morale e spirituale dell’Unione europea”. Lo ha scritto in un documento l’associazione Medel (Magistrati europei per la democrazia e le libertà), sottolineando che “il dramma del fenomeno migratorio e le tragedie che si consumano tutti i giorni nel nostro Mediterraneo richiedono all’Europa e a tutti gli Stati membri di tener fede alle promesse scritto nella Carta dei diritti fondamentali”. Medel ritiene di invocare il dovere di solidarietà di tutti gli stati europei.Intanto c’è grande attesa per il bilaterale tra Giuseppe Conte e Emmanuel Macron. Il presidente del Consiglio italiano incontrerà il presidente francese a Parigi per un pranzo, e sul tavolo ci sarà soprattutto il tema caldo dei migranti. Dopo la vicenda della chiusura dei porti italiani all’Aquarius, il premier Conte arriva in Francia per chiedere una “maggiore collaborazione e solidarietà a livello europeo”. Il faccia a faccia tra i due non potrebbe essere facile considerando le tensioni dei giorni che hanno preceduto il vertice e che hanno rischiato di far scattare una crisi diplomatica.