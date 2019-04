​Arabia Saudita: sventato attacco edificio sicurezza, 4 uccisi Armati hanno cercato di sfondare con l'auto lo stabile

Immagine di repertorio

Condividi

Attacco sventato in Arabia Saudita. In quattro, pesantemente armati, hanno tentato di sfondare con l'auto la facciata del ministero dell'Interno a Zulfi, città a 250 chilometri dalla capitale Riad, ma gli agenti della sicurezza li hanno uccisi dopo aver ingaggiato una sparatoria. I quattro attentatori sono morti e tre agenti sono rimasti feriti. Lo riferisce la stampa locale. Nessuno ha ancora rivendicato l'attacco e le autorità saudite non hanno offerto dettagli sull'identità degli assalitori uccisi.