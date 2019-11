Conte: "Faremo di tutto" ArcelorMittal. Lavoratori in presidio davanti a stabilimento Taranto. Dalle 15 al via lo sciopero L'avvio della procedura di cessione di ramo d'azienda per gli stabilimenti dell'ex Gruppo Ilva coinvolgerà 12 siti per un totale di 10.777 dipendenti. La multinazionale puntualizza: "Recesso deriva dall'eliminazione della protezione legale". Il premier Conte riceverà a Palazzo Chigi i vertici dell'azienda. Il Ministro Bellanova: "I patti vanno rispettati"

Il problema tra salute e lavoro è drammatico. Noi siamo il Paese nel quale aumentano le morti sul lavoro. Serve un salto culturale perché la sicurezza non sia considerata solo un costo #CircoMassimo @_CircoMassimo_ — CGIL Nazionale (@cgilnazionale) 6 novembre 2019

Dalle 15 sciopero dei lavoratori dell'ex stabilimento Ilva di Taranto. Saranno loro ad incrociare per primi le braccia. L'annuncio era stato fatto questa mattina dal leader Fim Marco Bentivogli dopo aver appreso della presentazione, da parte di ArcelorMittal, dell'avvio della procedura di cessione di ramo d'azienda che coinvolgerà 12 siti per un totale di 10.777 dipendenti del perimetro aziendale oggetto di trasferimento ai commissari. Attesa per l'incontro governo-azienda previsto in giornata.La multinazionale dell'acciaio spiega che il recesso del contratto deriva dall'eliminazione della protezione legale. La Protezione legale - si osserva - costituiva "un presupposto essenziale su cui AmInvestCo e le società designate hanno fatto esplicito affidamento e in mancanza del quale non avrebbero neppure accettato di partecipare all'operazione né, tantomeno, di instaurare il rapporto disciplinato dal Contratto".Il passo indietro di ArcelorMittal sta creando notevoli tensioni. In attesa dell'incontro tra i vertici della multinazionale e il premier Giuseppe Conte, i lavoratori sono in presidio davanti lo stabilimento della città pugliese. Il Presidente del Consiglio: "Faremo il possibile, perché la controparte rispetti gli impegni contrattuali".Ci vorrà qualche giorno prima che la Sezione specializzata imprese del Tribunale di Milano assegni ad un giudice, con fissazione poi della data d'udienza, la causa intentata con un atto di citazione da ArcelorMittal che chiede di recedere dal contratto di affitto dell'ex Ilva di Taranto. In media, da quanto si è saputo, ci vogliono una decina di giorni per iscrivere a ruolo la causa e trasmetterla alla Sezione che poi l'assegna ad un giudice. In questo caso, però, data la rilevanza, i tempi potrebbero essere più brevi.E' iniziato intanto a Taranto, al'esterno della direzione dell'ex Ilva, ora ArceloMittal, il presidio di protesta promosso dai sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm per la crisi dell'acciaieria e soprattutto per seguire l'evolversi della situazione visto che stamattina il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riceverà a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal.Si tratta della multinazionale che ha acquisito l'ex Ilva con una gara a giugno 2017 ed è subentrata nella gestione, all'amministrazione straordinaria, a novembre 2018 assumendo 10.700 persone dall'ex Ilva di cui 8.200 a Taranto. Lunedì però, ArcelorMittal ha notificato ai commissari la volontà di recedere dal contratto adducendo una serie di ragioni tra cui il venir meno della immunità penale sul piano ambientale, soppressa dal decreto Imprese ora divenuto legge; la situazione dell'altoforno 2, che rischia di fermarsi per intervento della magistratura e trascinarsi anche gli altiforni 1 e 4, lasciando così la fabbrica senza impianti per la produzione di ghisa che poi viene trasformata in acciaio; e infine il clima ostile da parte delle istituzioni, locali e non.Ieri i legali di ArcelorMittal hanno depositato contro i commissari, al Tribunale di Milano - sede legale della società siderurgica - un atto di citazione dove dicono fra l'altro che anche il ripristino dell'immunità penale non sarebbe sufficiente perché esistono diverse altre criticità che rendono impossibile eseguire il contratto di acquisizione, mentre questa mattina ArcelorMittal farà partire la procedura tecnica con cui riconsegna alla stessa amministrazione straordinaria sia gli impianti che gli stabilimenti e il personale assunto. La procedura non si conclude oggi ma avrà un suo iter e l'azienda ha detto che sin quando rimarrà, manderà comunque avanti gli impianti, assicurerà la manutenzione e retribuirà il personale dipendente. E' stato l'ad Morselli a ufficializzare l'avvio di questa procedura incontrando ieri sera i sindacati metalmeccanici provinciali a Taranto. Insieme al presidio all'esterno della fabbrica, è riunitoin seduta permanente anche il consiglio di fabbrica cui toccherà, in base all'evolversi della situazione e di cosa accadrà oggi a Palazzo Chigi, decidere o meno eventuali, ulteriori iniziative.''Vedremo che cosa ci dirà l'azienda, posso dire che la posizione di Italia Viva è che i patti si rispettano. Nessuno a partire dall'impresa deve permettersi di mettere in discussione un progetto di risanamento ambientale e di rilancio industriale come quello che prevede l'attività nello stabilimento di Taranto, di Genova e di Novi Ligure''. Lo ha detto la ministra Teresa Bellanova e capo delegazione Iv al Governo, a margine di un incontro alle Politiche Agricole.ArcelorMittal non è Cappuccetto Rosso che è entrato in un bosco che non conosceva, questo è il momento della responsabilità: stiamo parlando del più grande gruppo multinazionale che c'è al mondo che non ha deciso di comprare l'Ilva all'oscuro della situazione che c'era e dei problemi che c'erano". Lo dice il leader della Cgil, Maurizio Landini ospite di Circo Massimo su Radio Capital. "Non a caso - ricorda- una delle questione richiesta era la questione penale: ora non possono dire non ho visto, non c'ero, se c'ero dormivo, furberie oggi non sono consentite a nessuno"."Bisogna prepararsi all'eventualità di un'altra cordata''. Lo dice il governatore della Puglia, Michele Emiliano, in una intervista al 'Corsera' sul caso dell'ex Ilva. 'Se Arcelor Mittal confermerà la sua decisione -avverte- bisognerà pensare a un'altra cordata. Si può fare anche in tempi brevi. Del resto, si può provare a chiamare anche la cordata arrivata seconda. Arcelor Mittal non abbandona mica per l'immunità penale, una cosa che non esiste in nessuna parte del mondo e che stava per essere esaminata dalla Corte costituzionale. Il vero motivo è la crisi generalizzata del settore che ha indotto Arcelor Mittal a ritenere di aver sbagliato a stipulare il contratto''.