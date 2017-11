​Argentina, apre negozio con cellulari rubati dove lavorava Accusato di furto giovane di 22 anni

Un giovane di 22 anni è stato arrestato in Argentina con l'accusa di essere l'autore di un furto avvenuto la scorsa settimana in un negozio di telefoni cellulari dove lavorava. Con la refurtiva di 100 mila pesos (circa 4.800 euro) e 25 cellulari, il ragazzo avrebbe aperto a sua volta un negozio di telefoni a San Luis. Lo riporta il quotidiano "Diario de Cuyo".Fonti della polizia riportano che il ragazzo sarebbe entrato nel negozio nel quale lavorava per rubare il denaro e alcuni telefoni nuovi. Trasferitosi in una provincia vicina con la sua fidanzata incinta, il presunto ladro avrebbe preso in affitto un locale per avviare un'attività di vendita e riparazione di cellulari.Gli investigatori hanno trovato il negozio, dove i telefoni erano venduti a prezzi molto bassi, e hanno identificato e arrestato il proprietario con l'accusa di essere il fuggitivo della rapina.