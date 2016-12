Accusata in un'indagine per corruzione Argentina, incriminata l'ex presidente Cristina Kirchner La replica: "grande manovra di persecuzione politica"

Cristina Kirchner (GettyImages)

L'ex presidente argentina Cristina Kirchner è stata incriminata oggi da un giudice inquirente nell'ambito di un'inchiesta per corruzione. Nei confronti dell'ex capo dello Stato è stato anche disposto il blocco dei beni per 630 milioni di dollari.Kirchner, che è stata presidente dal 2007 al 2015, ha immediatamente definito le accuse nei suoi confronti una "grande manovra di persecuzione politica".Il giudice "ha ordinato un blocco dei suoi beni di 10 miliardi di pesos (630 milioni di dollari)", in base al comunicato del ministero della Giustizia.I capi d'accusa sono associazione a delinquere e amministrazione fraudolenta. L'ipotesi accusatoria è che abbia favorito un uomo d'affari a lei vicino nell'assegnazione di appalti pubblici.