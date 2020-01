Sull'uomo pendeva condanna a 6 mesi per furti Arrestano lo zio a Fiumicino, 13enne trascorre la vigilia di Natale ospite di un poliziotto Gli uomini della squadra di Polizia giudiziaria hanno inoltre raccolto, fra loro, del denaro per poter acquistare dei doni che il 13enne ha poi trovato sotto l'albero di Natale e scartato insieme con i familiari dell'agente

E' accaduto la sera della Vigilia di Natale, un bambino moldavo di 13 anni e suo zio sbarcano all'aeroporto di Fiumicino, diretti in un paesino del sud Italia per far visita ad una nonna. L'uomo però, dopo il controllo documentale effettuato in aeroporto, viene arrestato in quanto gravato da una condanna pendente di circa 6 mesi di carcere per diversi furti consumati.Il bambino, rimasto quindi inaspettatamente solo, avrebbe così rischiato di passare la sera nell'area dello scalo romano, vista anche la difficoltà di un'immediata collocazione, seppur temporanea, nelle strutture di accoglienza della Capitale, se non fosse stato per la gara di solidarietà scattata fra gli uomini della Polizia di frontiera aerea di Fiumicino.E' stato grazie a loro, infatti, se il bambino, in attesa che la mamma partisse per l'Italia per venire a riprenderlo, ha potuto trascorrere serenamente la vigilia nella casa di un poliziotto, che si era reso disponibile, calorosamente ospitato per una notte dalla sua famiglia, dopo essere stato regolarmente autorizzato dal locale Servizio Sociale, con il consenso della mamma e dello stesso minore. Gli uomini della squadra di Polizia giudiziaria hanno inoltre raccolto, fra loro, del denaro per poter acquistare dei doni che il minorenne moldavo ha poi trovato sotto l'albero di Natale e scartato insieme con i familiari del poliziotto.

La mattina seguente il bambino, riaccompagnato in aeroporto, ha potuto riabbracciare la sua mamma, appena giunta in aereo dalla Moldavia. Prima di ripartire con il figliolo, la donna, visibilmente commossa per il gesto compiuto dai poliziotti, oltre ad avere più volte ringraziato le forze di Polizia e l'Italia, ha voluto donare un presente agli agenti, per esprimere gratitudine a tutta la squadra di Polizia giudiziaria