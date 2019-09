Operazione coordinata dalla Guardia di Finanza Arrestati 3 funzionari Anas a Catania. Procura: "Rodati circuiti corruttivi" Alla base degli arresti vi sarebbe una tangente di 10 mila euro. I tre si occupano della manutenzione di strade della Sicilia Orientale

Manette a Catania per tre funzionari dipendenti dell'Anas. Militari della guardia di finanza hanno eseguito nei giorni scorsi i fermi per corruzione eseguiti in flagranza di reato e ieri il gip del tribunale di Catania li ha convalidati.I provvedimenti si inseriscono in una più ampia indagine coordinata dalla Procura etnea, delegata al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catania, finalizzata a scoprire l'esistenza all'interno dell'Anas di rodati circuiti corruttivi che vedono coinvolti funzionari responsabili della manutenzione programmata di strade e raccordi della Sicilia Orientale e imprenditori compiacenti. Alla base degli arresti vi sarebbe una tangente di 10 mila euro intascata dai tre.