Arrestati nel Lazio tre eritrei per traffico di migranti Favoreggiamento dell'immigrazione aggravato dal pericolo di vita

Immagine di repertorio

Sono stati arrestati tre cittadini eritrei, a seguito di un'articolata indagine coordinata dalla Dda di Roma finalizzata ad individuare i vertici delle organizzazioni criminali dedite ad organizzare il traffico di migranti, svolta dal Nucleo Speciale d'Intervento del Comando Generale della Guardia Costiera. I tre a vario titolo sono risultati coinvolti nel "meccanismo" del flusso di immigrazione illegale.Meccanismo che, precisa un comunicato della stessa Guardia costiera, sempre più, cura l'organizzazione delle tratte per fini di guadagno a sprezzo della dignità dei migranti e sovente della loro incolumità.Proprio dalla denuncia di alcuni parenti di persone scomparse hanno preso origine le indagini. La Guardia Costiera ha sottoposto all'attenzione della Dda di Roma alcuni dossier per indagare e risalire a chi organizza e favorisce questi traffici.I reati contestati, afferenti al tema del favoreggiamento dell'immigrazione, sono tutti aggravati dal fattore associativo ma anche dal numero delle persone sfruttate e dal pericolo per la loro vita.I tre arrestati, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono stati fermati in diversi interventi nel territorio del Lazio: uno in provincia di Viterbo e due a Roma.Continueranno le indagini volte a contrastare le organizzazioni che mettono a rischio la vita dei migranti per fine di lucro, come le precedenti indagini "Agaish" e "Codice M".