Il caso Ancona. Arrestato "untore" positivo all'Hiv L’indagine è stata condotta dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Servizio centrale operativo, coordinata dalla Procura di Ancona

I poliziotti della squadra mobile di Ancona hanno arrestato un “untore” del virus dell’hiv: ha contratto rapporti sessuali non protetti con i partner consapevole di essere sieropositivo da almeno 11 anni.L’indagine è stata condotta dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Servizio centrale operativo, coordinata dalla Procura di Ancona. L’uomo adesso è in carcere, ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa in programma alla questura.