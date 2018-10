Calabria Arresto sindaco Riace. Salvini: "Accidenti, chissà che diranno Saviano e buonisti" "Io vado avanti. #portichiusi #cuoriaperti", scrive il ministro dell'Interno

Accidenti, chissà cosa diranno adesso Saviano e tutti i buonisti che vorrebbero riempire l’Italia di immigrati!#Riacehttps://t.co/Ae1ROuMwA8 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 2 ottobre 2018

Non si fa attendere la reazione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'arresto del sindaco di Riace, Domenico Lucano, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunte irregolarità nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti del Comune della provincia reggina.Salvini - dai profili social - commenta: "Accidenti, chissà cosa diranno adesso Saviano e tutti i buonisti che vorrebbero riempire l'Italia di immigrati! Io vado avanti. #portichiusi #cuoriaperti", scrive Matteo Salvini su Facebook riferendosi all'arresto del sindaco di Riace, Domenico Lucano.Secondo quanto emergere dall'indagine "Xenia" della Guardia Di Finanza, al sindaco vengono contestate "diffuse e gravi irregolarita'" in merito alla gestione dei fondi destinati all'accoglienza dei migranti. In manette è finita anche la compagna di Lucano.