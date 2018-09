New York, sui certificati arriva il genere "X" per chi non si riconosce in quelli canonici Sarà possibile avvalersi della terza opzione anche senza un certificato medico

Maschio, femmina oppure genere "X", per chi non si riconosce nei primi due. L'opzione 'terzo genere' sarà consentita ai newyorchesi sul certificato di nascita, grazie alla nuova legge approvata dal consiglio comunale della Grande Mela. Il provvedimento, approvato mercoledì, consentirà di modificare anche la precedente categorizzazione indicata nel certificato di nascita quando questa terza opzione non era prevista. "Ci sono tanti newyorchesi che non si sentono né maschio e né femmina. Per molti il genere è uno spettro non una cosa fissa", ha osservato il portavoce del consiglio comunale, Corey Johnson."Oggi è una giornata storica per New York, sempre più campione mondiale sul fronte dell'inclusività e dell'uguaglianza", commenta lo speaker del City Council Corey Johnson, un democratico come il sindaco Bill de Blasio che ora firmer la legge che entrerà in vigore dal primo gennaio 2019. "I newyorkesi non avranno più bisogno della documentazione di un dottore per cambiare il proprio genere sul certificato di nascita e non saranno più trattati come se la loro identità fosse una questione medica", aggiunge Johnson. Di "decisione eccezionale" parla Carrie Davis, l'avvocato transgender che ha portato avanti la battaglia per il 'Gender X', sottolineando con un chiaro riferimento alle politiche dell'amministrazione Trump come la svolta arrivi "in tempi di pericolo e di incertezza sul fronte dei diritti dei transgender americani a livello nazionale". Alcuni stati come la California, l'Oregon e il Montana già permettono di cambiare il genere sul proprio certificato di nascita senza un'autorizzazione medica, ma non prevedono il segno 'X' invece di 'Maschio' o 'Femmina'.