Mari molto mossi Arriva la Befana e porta il gelo artico: temperature in discesa, neve a bassa quota Dal 6 gennaio, il tempo peggiorerà su Abruzzo, Molise, Calabria meridionale e Sicilia settentrionale con qualche rovescio o locale temporale. La neve potrà cadere a quote collinari sugli Appennini, ma sarà davvero occasionale. Sereno altrove ma le temperature scenderanno anche sensibilmente al Sud e sul medio Adriatico



Befana 'ghiacciata' in molte regioni italiane. Secondo gli esperti il campo anticiclonico che ha assicurato tempo stabile durante larga parte delle festività verrà temporaneamente scalfito dall'irruzione di venti gelidi polari.Domani - sabato 4 - sarà una giornata con pochissime precipitazioni, attese soltanto tra Liguria e Toscana e, in serata, sulle coste campane e calabresi tirreniche. Bel tempo sul resto d'Italia con nebbie locali in pianura padana.Dalle prime ore di domenica - 5 gennaio - arriveranno invece venti gelidi di origine polare che colpiranno principalmente il medio Adriatico e il Sud. Il tempo peggiorerà su Abruzzo, Molise, Calabria meridionale e Sicilia settentrionale con qualche rovescio o locale temporale. La neve potrà cadere a quote collinari sugli Appennini, ma sarà davvero occasionale. Sereno altrove ma le temperature scenderanno anche sensibilmente al Sud e sul medio Adriatico.Il giorno dell'Epifania, sarà infine "una giornata molto fredda, caratterizzata da venti settentrionali che soffieranno ancora moderati o forti sul basso Adriatico e al Sud. Il tempo risulterà prevalentemente soleggiato. Temperature molto fredde al Sud con valori sotto la media del periodo di 5-7 gradi, di notte gelate diffuse sia al Nord sia al Centro-Sud".