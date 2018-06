Parigi Arte, dipinto giovanile di Van Gogh venduto all'asta Il dipinto giovanile "Donne che riparano le reti sulle dune" del 1882 battuto per 7 milioni di euro

"Donne che riparano le reti sulle dune" Van Gogh (Ansa/Epa/Etienne Laurent)

Un dipinto giovanile di un paesaggio olandese di Vincent Van Gogh (1853-1890), eseguito nel 1882, all'età di 29 anni, è stato battuto all'asta dalla casa Artcurial a Parigi per 7.065.000 euro ed è stato acquistato da un collezionista americano dopo un'accesa gara al rialzo che ha portato a raddoppiare il prezzo finale dell'opera rispetto alla stima.Si tratta del dipinto ad olio su carta dal titolo "Raccommodeuses de filets dans les dunes" (Donne che riparano le reti sulle dune), che raffigura un paesaggio nei pressi dell'Aja in Olanda. Il quadro era di proprietà di un collezionista privato europeo ed è stato esposto per lungo tempo al Museo di Van Gogh di Amsterdam fino al 2009.Erano oltre vent'anni che un'opera dell'artista olandese non veniva messa sul mercato dell'arte attraverso un'asta in Francia, ha precisato Artcurial. La vendita ha realizzato il nuovo record per un lavoro di Van Gogh battuto all'asta a Parigi.