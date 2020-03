Da Tintin a Dumas Arte, addio al fumettista René Follet Noto come Ref, l'artista belga aveva 88 anni

L'artista belga René Follet, fumettista e illustratore conosciuto con il nome d'arte di Ref, è morto all'età di 88 anni a Bruxelles. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalle Éditions Daniel Maghen, con cui ha pubblicato i suoi ultimi libri illustrati.Nato a Bruxelles il 10 aprile 1931, Follet ha disegnato varie serie di fumetti franco-belgi, tra le quali Edmund Bell, Steve Severin, Ikar, Ivan Zourine, Jean Valhardy, Gli Zingari e Shelena. Per la rivista "Lanciostory" disegnò "Terrore", la vita di Madame Tussauds.In avvio di carriera negli anni '50 Follet realizzò i suoi primi fumetti per le riviste "Tintin" e "Spirou". Era apprezzato anche come illustratore, soprattutto di romanzi, che sono stati pubblicati in numerosi Paesi. Ha illustrato "L'isola del tesoro" di Robert Louis Stevenson, "Il Conte di Montecristo" di Alexandre Dumas, "L'ultimo dei Mohicani" di James Fenimore Cooper, "Il richiamo della foresta" di Jack London. Negli anni '60 illustrò i "Libri di Missionari d'Africa", con pubblicazioni in 12 nazioni.