Il fatto Padova: resta chiusa 27 ore in ascensore, si salva bevendo vino La vicenda si è svolta in una casa singola nel Centro storico della città veneta. La donna non è morta per il provvidenziale utilizzo di una delle bottiglie di vino che stava portando in cantina

di Tiziana Di Giovannandrea E' rimasta bloccata in ascensore per 27 ore senza cellulare, in una casa singola, con l'unica compagnia di una cassetta di vino che aveva deciso di riporre in cantina.Protagonista della disavventura una donna 50enne che si è salvata dalla disidratazione bevendo una bottiglia del vino che aveva con sé.Il fatto è avvenuto a Padova, dove in questi giorni le massime, come in molte altre parti d'Italia, si sono avvicinate ai 40 gradi.La donna ieri, 28 giugno, è uscita dalla porta di casa verso le 9.30 senza cellulare per scendere in cantina per portare il vino ed altri oggetti ma il vecchio ascensore della palazzina all'improvviso si è bloccato.A quel punto la donna ha provato a forzare le porte dell'ascensore chiamando aiuto ma invano, anche il pulsante di allarme dell'impianto non funzionava. La colf che si trovava nella sua casa per le faccende domestiche non ha sentito le sue richieste di aiuto e terminato di riassettare ha lasciato il palazzo senza accorgersi di nulla.Intanto la temperatura nell'abitacolo dell'ascensore saliva fino a divenire rovente. Da qui la decisione della 50enne di rompere una delle bottiglie di vino e cominciare a berne un po' alla volta per sopravvivere.E' stata salvata dalla figlia ventenne che preoccupata dal telefono che squillava a vuoto si è recata nell'abitazione familiare e sentendo le urla della madre ha chiamato i Vigili del Fuoco che sono riusciti a far uscire la donna dall'ascensore. Ai soccorritori, la donna ha detto di aver bevuto un po' di vino per sopravvivere.La donna era molto provata da quanto appena vissuto ma non è stato necessario l'intervento di sanitari.