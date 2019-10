Roma Tolfa, arrestato assassino anziana 91enne uccisa a pugni per rapina L'omicida 23enne è stato arrestato in meno di 24 ore

di Tiziana Di Giovannandrea E' stato individuato, fermato e condotto in carcere in meno di 24 ore dai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia l'assassino 23enne di una anziana donna di 91 anni, a Tolfa, comune al confine tra la provincia di Roma e quella di Viterbo, a pochi chilometri da Civitavecchia. La donna è stata uccisa a pugni per rapina nella sua casa.Le informazioni acquisite nel giro di pochissime ore dagli inquirenti hanno condotto ad un giovane cittadino albanese, il quale era stato visto accedere all'interno del condominio della vittima in via Italia, figlio di una collaboratrice domestica dell'anziana uccisa, Diva Compagnucci, una maestra in pensione molto conosciuta in zona.I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia e della Stazione di Tolfa sono intervenuti venerdì sera verso le 22,00 nell'abitazione dell'anziana, dopo che le figlie avevano rinvenuto il cadavere della stessa nella casa ove viveva sola, e chiamato il personale del 118 e i Carabinieri.La scena apparsa ai militari dell'Arma non ha lasciato dubbi. La donna presentava segni di violenza che hanno subito fatto pensare che si trattasse di un omicidio. Diva Compagnucci aveva il volto completamente tumefatto e l'appartamento risultava messo a soqquadro. Sul posto, di conseguenza, sono intervenuti i Ris per effettuare i rilievi scientifici nell'appartamento a cura dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia.Immediatamente è iniziata la caccia all'assassino attraverso l'acquisizione delle informazioni dai vicini nonché la verifica di sistemi di videosorveglianza nei pressi dell'appartamento, arrivando al giovane albanese che è stato rintracciato all'interno della sua abitazione.Nel corso della perquisizione sono stati trovati alcuni indumenti con tracce di sangue mentre altri sono stati trovati all'interno della lavatrice per essere lavati e far sparire le tracce ematiche.Raccolte sufficienti prove a suo carico, la Procura della Repubblica di Civitavecchia ha disposto il fermo del giovane che è stato portato in carcere. Il decreto di fermo nei confronti del cittadino albanese è stato emesso al termine del lungo interrogatorio che si è svolto in giornata nella caserma dei Carabinieri di Civitavecchia.